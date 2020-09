Notoperation nach Streit in Disco

Kaiserslautern Nach einer Auseinandersetzung in einer Diskothek in Kaiserslautern ist ein 20-Jähriger notoperiert worden, weil er bedrohlich viel Blut verloren hatte. Ein weiterer 19 Jahre alter Mann kam mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus, teilte die Polizei am Montag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa