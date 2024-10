Medizin Notarzt aus der Ferne: Zweite Zentrale nimmt Arbeit auf

In Rheinland-Pfalz ist eine zweite Zentrale für Telenotärzte an den Start gegangen. Vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier aus sollen die Ärztinnen und Ärzte fortan Notfallsanitäter im Einsatz beraten. „Durch die Telenotarztzentrale können unsere Notärztinnen und Notärzte entlastet werden, wodurch ihre Verfügbarkeit in kritischen Fällen verbessert wird“, sagte Innenminister Michael Ebling (SPD) laut Mitteilung.