Notärzte und Rettungskräfte diskutieren über Corona

Koblenz Mehr als 1000 Notärzte und Rettungskräfte diskutieren in Koblenz über das Coronavirus sowie die geplante Neuordnung der Notfall-Versorgung in Deutschland. Das zweitägige Symposium ist laut den Veranstaltern der größte Notfallmedizin-Kongress im deutschsprachigen Raum.

Entscheider in Rettungsdienst und Notfallmedizin sind in der Rhein-Mosel-Halle zusammengekommen. Am (morgigen) Freitag (10.15 Uhr) informieren ihre Vertreter bei einer Pressekonferenz die Öffentlichkeit. Die Veranstaltung begann am Donnerstag.