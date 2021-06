Normenkontrollantrag gegen Saar-Mediengesetz eingegangen

Bundesverfassungsgericht. Foto: Pro-Bono-Initiative Händler hel/Shutterstock/obs

Karlsruhe/Saarbrücken Am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ist ein Normenkontrollantrag gegen das saarländische Mediengesetz eingegangen. Dieser sei von Abgeordneten der Bundestagsfraktionen von FDP, Linken und Grünen gestellt worden, sagte eine Sprecherin des Gerichts am Mittwoch in Karlsruhe.