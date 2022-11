Coronavirus : „Normale Krankheit“: Keine Isolation mehr in Rheinland-Pfalz

„Normale Krankheit“: Keine Isolation mehr in Rheinland-Pfalz

Mainz Maske statt Absonderung. Nach einem positiven Test steht Infizierten die Haustür offen. Der DGB sorgt sich, dass jetzt der Druck zunimmt, trotz Infektion arbeiten zu gehen.

Wer mit dem Coronavirus infiziert ist, muss sich ab Samstag nicht länger von anderen Menschen fernhalten. Die Landesregierung hat die Aufhebung der bisherigen Isolationspflicht beschlossen, wie das Gesundheitsministerium nach der Kabinettssitzung am Dienstag mitteilte. Positiv getestete Menschen müssen in der Öffentlichkeit aber einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Das Tragen der Maske sei weiterhin das geeignete Mittel zum Schutz für sich selbst wie für andere, „wenn viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen“, erklärte der Minister. Deshalb sei nicht jeder Mensch als infiziert zu betrachten, der in der Öffentlichkeit mit Maske unterwegs sei. „Maske tragen ist Ausdruck eines hohen Verantwortungsbewusstseins.“ Mehr denn je gelte der Grundsatz: „Wer krank ist, bleibt bitte daheim.“

Beim DGB wurde die Entscheidung mit Skepsis aufgenommen. „Wir hoffen, dass die Aufhebung der Isolationspflicht nicht dazu führt, dass Beschäftigte denken, sie müssten auch wieder direkt am Arbeitsplatz erscheinen, sofern die Symptome nur schwach sind“, erklärte die Landesvorsitzende Susanne Wingertszahn. Vor allem in Branchen mit Personalmangel könnte der Druck entstehen, trotz Infektion zu arbeiten. Aber „Menschen mit Infektionskrankheiten haben am Arbeitsplatz nichts zu suchen“.