Ordensschwester Nonne und Frauenrechtlerin Ackermann mit 86 Jahren gestorben

„In Afrika erlebte sie das Leid der Frauen, die sich aus Armut prostituieren mussten“, hieß es von Solwodi. Daher habe sie 1985 in Mombasa die Organisation Solwodi gegründet - was für „Solidarity with Women in Distress“ (Solidarität mit Frauen in Not) steht. Schon 1987 folgte der deutsche Ableger. Mittlerweile betreibt Solwodi in mehreren europäischen Ländern und in Afrika viele Beratungsstellen und auch eine Reihe von Schutzwohnungen.