Noch nicht alle Altenheim-Bewohner geimpft: DRK boostert

Mainz Alle Pflege- und Altenheime, die beim Boostern medizinische Unterstützung brauchen, sollen diese bis Weihnachten bekommen. Dafür rücken die mobilen Teams des Deutschen Roten Kreuzes aus. Aber noch sind nicht alle Bewohner und Beschäftigte zweimal geimpft.

Von den 485 Pflege- und Altenheimen in Rheinland-Pfalz haben 56 Unterstützung beim Boostern gegen Corona angemeldet. Noch vor Weihnachten könnten die mobilen Teams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) die Auffrischungsimpfungen in diesen Einrichtungen abschließen, teilten Sozialminister Alexander Schweitzer und Gesundheitsminister Clemens Hoch (beide SPD) am Dienstag gemeinsam in Mainz mit.