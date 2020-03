Noch mehr Betten für Covid-19: Immer mehr Fieberambulanzen

Koblenz Zusätzlich zum geplanten Ausbau der medizinischen Intensivversorgung von Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz sind in Koblenz zwei Schulsporthallen mit hunderten Feldbetten bestückt worden. Diese einfach gehaltenen „Pflegehilfseinrichtungen“ seien rein vorsorglich als ein „Überlauf für leichtere Fälle“ gedacht, falls die Krankenhäuser im Raum Koblenz wegen steigender Zahlen von Coronavirus-Patienten irgendwann ausgelastet sein sollten, teilte die Feuerwehr mit.

In Abstimmung mit dem Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhaus seien in einer Halle 200 und in der anderen 120 Feldbetten aufgestellt worden. Unabhängig davon soll in der Coronakrise die Zahl der Intensivbetten in Kliniken im Land von 1400 auf 2800 verdoppelt werden.