Noch „Luft nach oben“ bei Solardächern in Kommunen

Karlsruhe/Mainz Kommunale Klimaschutzmanager aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland tauschen ihre Erfahrungen aus. Themen sind etwa die kommunale Nutzung von Photovoltaik-Anlagen und der Flächenverbrauch bei neuen Siedlungen.

Städte, Gemeinden und Landkreise forcieren den kommunalen Klimaschutz. Zu einer Online-Konferenz von kommunalen Klimaschutzmanagern aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland haben sich an diesem Donnerstag mehr als 200 Teilnehmer angemeldet. „Die Kommunen, die dort vertreten sind, sind schon alle sehr aktiv“, sagte Nadine Derber von der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW). Aber es gebe noch viele Kommunen, die mehr tun könnten. „Die Voraussetzungen in den Ländern sind nicht immer völlig gleich, aber die Teilnehmer können in der Vernetzung viel voneinander lernen“, fügte Axel Bernatzki von der Energieagentur Rheinland-Pfalz hinzu.