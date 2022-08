Pandemie : Noch keine Vor-Corona-Normalität im Tourismus

Bad Ems Die Tourismuszahlen im Rheinland-Pfalz haben im ersten Halbjahr nach Angaben des Statistischen Landesamtes noch nicht an die Zeit vor der Corona-Pandemie herangereicht. Demnach buchten 3,3 Millionen Gäste insgesamt 8,7 Millionen Übernachtungen - das waren im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vor-Corona-Jahr 2019 etwa 18 Prozent weniger Gäste und 13 Prozent weniger Übernachtungen.

Im Vergleich mit den ersten sechs Monaten im Pandemie-Jahr 2021 legten die Gäste- und Übernachtungszahlen allerdings im dreistelligen Prozentbereich zu, wie die Behörde in Bad Ems am Mittwoch mitteilte.

Die gemessen an der Touristenzahl beliebteste Region Mosel-Saar bewegte sich demnach im ersten Halbjahr 2022 am dichtesten am Vor-Corona-Niveau. Hier lag die Gästezahl um 5,4 Prozent und die Übernachtungszahl um 3,2 Prozent unter der des ersten Halbjahrs 2019.