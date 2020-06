Noch keine konkrete Information zu US-Truppenabzug

Donald Trump (M), Präsident der USA, lässt sich, während eines Zwischenstopps auf dem Stützpunkt der US-Luftwaffe in Ramstein, mit Militärangehörigen fotografieren. Foto: Shealah Craighead/White House /dpa/Archivbild

Mainz/Washington Nach der offiziellen Bestätigung eines geplanten Abzugs von US-Truppen aus Deutschland hat das Innenministerium in Mainz keine Informationen zu möglichen Auswirkungen auf Standorte in der Pfalz oder in der Eifel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Wie konkret diese Pläne sind und ob davon rheinland-pfälzische Standorte betroffen sind, lässt sich zurzeit nicht sagen“, erklärte am Dienstag ein Sprecher des Ministeriums. „Wir haben bislang nur Informationen aus den Medien.“

US-Präsident Donald Trump sagte am Montag in Washington, die Zahl der US-Soldaten in Deutschland werde auf 25 000 reduziert. Derzeit sind rund 34 500 US-Soldaten in Deutschland stationiert. Trump sprach von 52 000 Soldaten. In dieser Zahl dürften rund 17 000 amerikanische Zivilbeschäftigte im Dienst der US-Streitkräfte enthalten sein. Zur Begründung sagte Trump, die Bundesregierung weigere sich, Verteidigungsausgaben in einem Maße zu erhöhen, die das selbstgesteckte Nato-Ziel erreichen würden.