Landkreis Alzey-Worms Noch keine Entwarnung nach Bombendrohung an Schule

In der Nacht zum Dienstag wurde der Wormser Polizei eine per Mail an die Schule gerichtete Bombendrohung bekannt. Die Schule wurde daraufhin umgehend gesperrt, der Unterricht am Dienstag fiel aus. Auch die benachbarte Wonnegauschule blieb geschlossen. Die Ermittlungen zum Urheber und zu den Hintergründen der E-Mail dauern laut Polizei an.