Noch kein Tatverdächtiger nach Cyberangriff auf Kliniken

Koblenz/Mainz Nach dem Cyberangriff auf Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gibt es noch keinen Tatverdächtigen. Die umfassende Analyse der Daten laufe noch, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Freitag auf Anfrage mit.

Das Netzwerk des Krankenhaus- und Heimverbundes war am 13. Juli mit Schadsoftware befallen worden, Server und Datenbanken wurden kryptisch verschlüsselt. Mittlerweile laufen laut der DRK-Trägergesellschaft Süd-West die Hauptsysteme an allen Standorten wieder. Nur an Schnittstellen gebe es noch vereinzelt Störungen, teilte die Gesellschaft in Mainz mit. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens könnten noch keine Angaben gemacht werden.