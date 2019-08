Noch fünf Kreise und vier Städte mit Haushaltsdefiziten

Mainz Städte, Gemeinden und Landkreise haben im vergangenen Jahr zum dritten Mal in Folge mehr Geld eingenommen als ausgegeben. Der Gesamtüberschuss aller Kommunen stieg um 10 Millionen Euro auf 441 Millionen Euro, wie der am Mittwoch veröffentlichte Kommunalbericht des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz ausweist.

So haben noch fünf Landkreise und vier Städte für das vergangene Jahr ein Defizit ausgewiesen. Bei den Städten ist das Minus in Trier mit 16,6 Millionen Euro am höchsten. Danach folgen Ludwigshafen (7,8 Mio), Koblenz (7,1 Mio) und Zweibrücken (1,3 Mio). Von den Landkreisen entfiel der höchste Fehlbetrag auf die Südwestpfalz mit 4,8 Millionen Euro vor Kusel (4,2 Mio), dem Rhein-Pfalz-Kreis (3,2 Mio), dem Kreis Bad Kreuznach (0,8 Mio) und dem Kreis Bitburg-Prüm (0,5 Mio).