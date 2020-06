Noch 13 Corona-Patienten in stationärer Behandlung

Mainz Seit Mitte April ist die Zahl der Erkrankten in den Kliniken zurückgegangen. Sorge bereitet aber das Risiko von Folgeerkrankungen. Es gehe darum, Infektionsketten schnell zu durchbrechen, sagt Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler im Landtagsausschuss.

Die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz haben die erste Herausforderung der Corona-Pandemie bewältigt: Derzeit behandeln die Kliniken noch 13 Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung, wie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Dienstag im Fachausschuss des Landtags mitteilte. Von diesen sind sieben so schwer erkrankt, dass sie künstlich beatmet werden müssen. Auf dem Höhepunkt der Pandemie Mitte April gab es in Rheinland-Pfalz rund 400 stationäre Covid-19-Patienten, von denen 122 künstlich beatmet wurden.