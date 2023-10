Medizin Nobelpreis für Biontech-Beraterin Karikó

Die Vergabe des Nobelpreises für Medizin an die jahrelang für Biontech tätige Forscherin Katalin Karikó lenkt die Blicke auf den Forschungsstandort Mainz. Karikó erhält den Preis gemeinsam mit dem US-Amerikaner Drew Weissman für ihre grundlegenden Arbeiten, die unter anderem mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 ermöglichten, wie das Karolinska-Institut in Stockholm am Montag bekanntgab. Karikó arbeitete länger eng mit den Biontech-Gründern Ugur Sahin und seiner Frau Özlem Türeci zusammen, war in zentraler Funktion bei Biontech tätig und ist noch immer Beraterin der Mainzer Firma, die mit ihrem Impfstoff gegen Covid-19 weltbekannt wurde.