Brauchtum Nikolauspostamt: Kinderwünsche von Frieden bis Schokolade

Wer bis Weihnachten an den Nikolaus in St. Nikolaus schreibe, bekomme eine Antwort. Da viel Post auch aus dem Ausland eintrifft, gibt es auch Antworten unter anderem in Ukrainisch, Ungarisch, Russisch, Spanisch, Englisch und Chinesisch. Derzeit kämen die meisten Briefe von Kindern aus Deutschland. Nach Sichtung der ersten Briefe seien die Top-Wünsche der Kinder Frieden, Gesundheit, Glück und Schokolade.