Brauchtum Nikolaus-Postamt bekommt Tausende Briefe mit Kinderwünschen

Das Nikolaus-Postamt ist bis zum 24. Dezember geöffnet. Im Advent und zu Weihnachten 2022 hatten die Mitarbeiter auf 31 636 Schreiben von Kindern aus insgesamt 52 Ländern geantwortet. Seit mehr als 50 Jahren schreiben Kinder an den Nikolaus in dem kleinen Ort in der Gemeinde Großrosseln nahe der französischen Grenze.