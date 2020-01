Niklas Kaul ist Sportler des Jahres in Rheinland-Pfalz

Mainz Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul ist zum Sportler des Jahres 2019 in Rheinland-Pfalz gewählt worden. Bei der Online-Abstimmung setzte sich der 21-Jährige aus Saulheim bei Mainz unter anderem gegen Radsportler Pascal Ackermann durch.

Geehrt wurde Kaul am Sonntagabend in SWR-Fernsehen. Er war zuvor bereits zum Sportler des Jahres in Deutschland gekürt worden. Der Leichtathlet war bei der WM im vergangenen Jahr in Katar jüngster Weltmeister der Zehnkampf-Geschichte geworden.