Schifffahrt : Niedrigwasser zwingt Binnenschiffer zum Verzicht auf Ladung

Andernach/Duisburg Die hochsommerliche Trockenheit beeinträchtigt die Binnenschifffahrt. „Die Reedereien können viele ihrer Schiffe nur noch zur Hälfte befüllen“, erklärten die Stadtwerke Andernach als Betreiber des örtlichen Hafens mit Blick auf den Rhein.

„Die Kapazitäten sind also reduziert, aber die Nachfrage ist weiterhin hoch“, teilten die Stadtwerke Andernach mit. Der Vorstand der Deutschen Transport-Genossenschaft Binnenschifffahrt in Duisburg, Roberto Spranzi, erläuterte, derzeit komme vieles zusammen. So setze Deutschland in der Gaskrise wieder verstärkt auf Kohlekraftwerke. Deshalb transportierten auch Binnenschiffer mehr Kohle. Infolge des russischen Krieges gegen die Ukraine befördern laut Spranzi zudem mehr Schiffe Getreide auf der Donau: „Die fehlen dann woanders.“