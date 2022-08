Klima : Niedrigwasser im Rhein macht „Hungersteine“ wieder sichtbar

Worms/Remagen Nur wenn der Rhein einen niedrigen Wasserstand hat, kann man sie sehen: Die „Hungersteine“ bei Worms-Rheindürkheim. Im August sind sie wieder aufgetaucht.

Mit dem Niedrigwasser im Rhein sind in Worms-Rheindürkheim sogenannte Hungersteine wieder sichtbar geworden. So habe ein größerer Steinbrocken, auf dem Jahreszahlen von Dürrejahren und Zeiten der Not eingemeißelt wurden, bis vor kurzem frei geschwemmt vor dem Ufer gelegen, sagte der Ortsvorsteher von Rheindürkheim, Björn Krämer, der Deutschen Presse-Agentur. Auf dem Stein sind die Inschriften „Ano 1857“ und darunter „Hunger Jahr 1947“ zu lesen. Auch 1959 und 1963 sind erkennbar. Auf anderen Steinen wird an das Jahr 2003 erinnert, in denen die Steine freilagen.