Niedrigere Energiepreise dämpfen weiterhin Inflation

Bad Ems Gesunkene Energiepreise dämpfen nach wie vor die Inflation in Rheinland-Pfalz: Die Teuerungsrate hat im November bei 0,8 Prozent verharrt. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag weiter mitteilte, lag die Inflationsrate im Oktober ebenfalls bei 0,8 Prozent.

