Niedergermanischer Limes: Rheinland-Pfalz stellt Beitrag vor

Konrad Wolf. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild.

Mainz Der rheinland-pfälzische Kulturminister Konrad Wolf (SPD) stellt heute in Mainz den Beitrag des Landes zum Welterbe-Antrag für den Niedergermanischen Limes vor. Der Antrag wurde in der vergangenen Woche zusammen mit den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen bei der Unesco in Paris eingereicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa