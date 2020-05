Niedergelassene Ärzte beklagen Umsatzrückgang in Krise

Mainz Es klingt auf den ersten Blick skurril: In einer Gesundheitskrise bleiben Arztpraxen leer. Doch die Angst vor einer Ansteckung mit dem neuen Coronavirus lässt Patienten zuhause bleiben und bereitet niedergelassenen Medizinern Probleme.

Niedergelassene Ärzte in Rheinland-Pfalz beklagen in Zeiten der Corona-Krise herbe Umsatzrückgänge. Praxen bleiben Ärztevertretern zufolge häufig leer, weil Patienten Angst vor einer Ansteckung mit dem neuen Coronavirus hätten. Auch heißt es, dass viele Leistungen telefonisch erbracht würden, aber damit nicht abgerechnet werden könnten wie Behandlungen bei Patientenbesuchen. Die niedergelassenen Ärzte sehen sich in Pandemie-Zeiten schlechter behandelt als etwa Kliniken, auch beim Thema Kurzarbeit sind in der Regel die Hände gebunden.