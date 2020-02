Nicht-angeschnallter Fahrer kracht gegen Baum: Verletzt

Ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Foto: Stefan Sauer/zb/dpa/Archivbild.

Cochem Ein 35-Jähriger ist mit einem Pritschenwagen gegen einen Baum in Cochem gekracht und dabei schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, war er am Samstag zu schnell auf der Kreisstraße 18 unterwegs und kam in einer Kurve mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab.



