Nicht angemeldete Feier in Saarbrücken läuft aus dem Ruder

Ein Fahrzeug der Polizei steht an einem Einsatzort. Foto: Patrick Seeger/dpa

Saarbrücken In Saarbrücken ist am Samstagabend eine nicht angemeldete private Feier in Corona-Zeiten aus dem Ruder gelaufen. Etwa 150 Menschen hätten sich versammelt, lautstark Musik abgespielt und „erheblich Alkohol konsumiert“, teilte die Polizei am Sonntag mit.

