Worms Nibelungenmuseum schließt vorübergehend

Das Nibelungenlied um Drachentöter Siegfried und seinen Mörder Hagen gehört zu den Lieblingssagen der Deutschen. Viele Szenen des Heldenepos spielen in und um Worms, wie im örtlichen Nibelungenmuseum anschaulich dargestellt wird. Zu diesem Sonntag (31. März) muss das Ausstellungshaus in der Stadt am Rhein jedoch vorübergehend schließen - „aus baulich-technischen Gründen“, wie es heißt. Insbesondere gehe es um komplexe Mängel am Brandschutz.