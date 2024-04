Theater Nibelungen-Festspiele präsentieren diesjähriges Ensemble

In „Der Diplomat“ (12. bis 28. Juli) geht es nach Auskunft der Veranstalter nicht nur um Intrigen um Drachentöter Siegfried und seinen Mörder Hagen, sondern auch um die Frage, wie sich ein Krieg verhindern lässt, den keiner will und der trotzdem unvermeidbar scheint. Das Stück rückt dabei Dietrich von Bern in den Mittelpunkt, der als eine der bekanntesten Sagenfiguren des deutschen Hoch- und Spätmittelalters gilt.