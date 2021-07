Nibelungen-Festspiele mit gedämpfter Premiere

Nico Hofmann, Intendant der Nibelungen-Festspiele. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Worms Die Nibelungen-Festspiele in Worms planen wegen der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz eine gedämpfte Premiere des Stücks „Luther“ am Freitagabend. „Gefeiert wird auf der Premiere nicht, das verbietet sich von alleine“, teilte Intendant Nico Hofmann mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Wir sind in Gedanken bei den Betroffenen und werden im Ensemble zum Spenden aufrufen, wir gehen selbst hierbei mit gutem Beispiel voran.“ Worms sollte ein Ort des Austauschs sein. „Die Möglichkeit der direkten Begegnung und des Sprechens über das, was wir erleben, führt nicht zuletzt zu Zusammengehörigkeit und Solidarität und mag in diesen schwierigen Tagen auch Trost spenden und helfen“, sagte er.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) habe wegen der Überschwemmungen ihr Kommen ebenso abgesagt wie Klimaschutzministerin Anne Spiegel (Grüne) und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP), hieß es.

Der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel sprach von den „schwersten Schäden, die unser Land seit langer Zeit erlitten hat“. „Wir stehen an der Seite der Rheinland-Pfälzer, die betroffen sind, und möchten unser deutliches Mitgefühl äußern“, betonte der CDU-Politiker.

Bei den diesjährigen Festspielen (16. Juli bis 1. August) spüren Autor Lukas Bärfuss und Regisseurin Ildikó Gáspár dem Schicksal von Martin Luther nach. Vor genau 500 Jahren hatte der Reformator sich beim Reichstag zu Worms geweigert, seine Thesen zu widerrufen.