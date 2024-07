Festspiele Nibelungen-Festspiele mit „Der Diplomat“ eröffnet

Mit der feierlichen Premiere des Antikriegsstücks „Der Diplomat“ haben vor dem historischen Kaiserdom in Worms am Rhein die Nibelungen-Festspiele begonnen. In einem Bühnenbild zwischen Schlachtfeld und Königshof nähert sich das Ensemble um „Tatort“-Ermittlerin Jasna Fritzi Bauer als Kriemhild dem mittelalterlichen Heldenepos von durchaus aktueller Seite. Inmitten geopolitischer Krisen etwa in der Ukraine geht es um die Frage, wie sich ein Krieg verhindern lässt, den keiner will - der aber unabwendbar scheint.