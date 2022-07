Anteilnahme : Nibelungen-Festspiele „Mit Bedauern von Wedels Tod erfahren“

Der Regisseur Dieter Wedel im Jahrt 2011. Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Worms Nach dem Tod von Regisseur Dieter Wedel haben die Organisatoren der Nibelungen-Festspiele in Worms der Familie und den Angehörigen ihre Anteilnahme übermittelt. Als Intendant der Festspiele von 2004 bis 2014 habe Wedel den Wormsern „erfolgreiche Festspieljahre“ beschert, teilten die Veranstalter am Mittwoch in der rheinland-pfälzischen Stadt mit.

„Mit Bedauern haben wir von Dieter Wedels Tod erfahren.“

Der Regisseur habe nicht nur deutsche Film-Geschichte geschrieben. „2002 hat er vor dem Wormser Dom mit der ersten Inszenierung - „Die Nibelungen“ von Moritz Rinke - einen wichtigen Beitrag für die nunmehr 20-jährige Erfolgsgeschichte der Festspiele geleistet.“

Zuvor hatte das Landgericht München mitgeteilt, dass Wedel am 13. Juli in Hamburg gestorben sei. Bei dem Gericht war ein Strafverfahren gegen den Regisseur anhängig. Das Gericht hatte eigentlich am Mittwoch bekannt geben wollen, ob es zum Prozess gegen Wedel kommt oder nicht. Das Verfahren gegen ihn wird nach Gerichtsangaben nun eingestellt. Die Schauspielerin Jany Tempel gibt an, von Dieter Wedel vergewaltigt worden zu sein - ein Vorwurf, den Wedel bestritten hatte.

Seit 2015 ist Filmproduzent Nico Hofmann Intendant in Worms. Dort läuft bis zum 31. Juli das Stück „hildensaga. ein königinnendrama“.

