Lieblingssage der Deutschen Nibelungen-Festspiele beginnen - Premiere für „Der Diplomat“

Mit der feierlichen Premiere des Antikriegsstücks „Der Diplomat“ beginnen am Freitag (20.30 Uhr) in Worms am Rhein die diesjährigen Nibelungen-Festspiele. Inmitten realer geopolitischer Krisen etwa in der Ukraine und im Nahen Osten geht es auf der Freilichtbühne vor dem historischen Kaiserdom um die Frage, wie sich ein blutiger Krieg verhindern lässt, den keiner will - der aber unabwendbar scheint.