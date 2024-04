Festspiele Nibelungen-Festival mit Jasna Fritzi Bauer und Thomas Loibl

In „Der Diplomat“ werde es nicht nur um Intrigen und Ränkespiele um Drachentöter Siegfried und seinen Mörder Hagen gehen, teilten die Organisatoren am Dienstag in einer der ältesten Städte Deutschlands mit - sondern auch um die Frage, wie sich ein Krieg verhindern lasse, den keiner wolle und der trotzdem unvermeidbar scheine. „Und welche persönlichen Opfer jemand bringen muss, der sich als Vermittler zwischen alle politischen Parteien begibt.“