Literatur Nguyen-Kim und Meimberg schreiben Kinderbuchreihe

Bunt, witzig und informativ: Die Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin Mai Thi Nguyen-Kim und Autorin Marie Meimberg haben am Donnerstag ihre erste Kinderbuchreihe „BiBiBiber hat da mal 'ne Frage“ veröffentlicht. In dem Sachbilderbuch „Sind Dinos wirklich alle tot?“ erfahren Kinder ab sieben Jahren und Erwachsene auf mehr als 100 Seiten spannendes Wissen über die Evolution und das Überleben mancher Tiere. In „Warum leuchten die Sterne?“ geht es um den Kreislauf des Lebens. Veröffentlicht wird die Reihe vom Oetinger-Verlag in Hamburg.