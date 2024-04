Bundesliga Ngankam fehlt Mainz 05 im Abstiegskampf

Im Breisgau wollen die Mainzer am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) an die Leistung vom jüngsten 4:1-Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim anknüpfen und ihre Misere in der Fremde beenden. „Wir haben auswärts lange nicht gewonnen. Aber irgendwann reißt jede Serie“, sagte FSV-Trainer Bo Henriksen zuversichtlich. In der Bundesliga konnte der Tabellen-16. in dieser Saison auswärts noch gar nicht dreifach punkten.