Neuzugang Glatzel: „Bundesliga ist mein Kindheitstraum“

Mainz Für den vom walisischen Fußball-Zweitligisten Cardiff City gekommenen Neuzugang Robert Glatzel hat die sportliche Lage des abstiegsgefährdeten FSV Mainz 05 bei seinem Wechsel keine Rolle gespielt. „Die Bundesliga ist mein Kindheitstraum.

Vor seinem Engagement in Cardiff spielte Glatzel bei Wacker Burghausen, dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Heidenheim. „Ich habe diese Chance verdient, weil ich schon in der 2. Bundesliga gespielt habe“, sagte er. „Und ich glaube, dass ich es in der Bundesliga schaffen kann.“ Nach einer fünftägigen Quarantäne wegen der Corona-Reisebeschränkungen in Deutschland wurde Glatzel am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Union Berlin (1:0) in der Endphase des Spiels eingewechselt.