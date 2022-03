Events : Neustadt an der Weinstraße wird Landesgartenschau ausrichten

Mainz Eine Kommune darf jubeln, fünf gehen leer aus. Mainz will sein für die Bewerbung vorgelegtes Konzepte nun auf andere Weise umsetzen. Tief enttäuscht zeigt sich der Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Die Landesgartenschau in fünf Jahren findet zum dritten Mal in der Pfalz statt. Die Landesregierung beschloss am Dienstag in Mainz, die renommierte Veranstaltung an Neustadt an der Weinstraße zu vergeben. Zuvor war die Landesgartenschau auch schon in Kaiserslautern (2000) und Landau (2015). Ausrichter in anderen Regionen waren bislang Trier (2004) und Bingen (2008).