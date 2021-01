Neuschnee in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Eine dünne Schneedecke liegt auf Kiefernadeln. Foto: Felix Kästle/dpa/Archivbild

Frankfurt Am Wochenende wird in Rheinland-Pfalz und im Saarland neuer Schnee erwartet. Ab Samstagabend soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes schneien. Am Sonntag kann der Schnee im Westen teilweise in Regen übergehen.

