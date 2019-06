Neunjähriger nach Schwimmunfall ind Singhofen reanimiert

Blaulicht an einem Fahrzeug des Rettungsdienstes. Foto: Soeren Stache/Archivbild.

Singhofen Bei einem Badeunfall in einem Schwimmbad in Singhofen (Rhein-Lahn-Kreis) ist ein Neunjähriger verletzt worden. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Der Junge wurde sofort reanimiert und stabilisiert, nachdem ein Bademeister des Freibades ihn im Bereich einer Rutsche unter Wasser entdeckt und an Land geholt hatte, wie ein Polizeisprecher sagte.

Ein Badegast habe sich an der Reanimation beteiligt. Anschließend habe der Junge Vitalzeichen gezeigt, sagte der Sprecher. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind in ein Krankenhaus.