Neunjährige zündeln in Kirche: Altar beschädigt

Heiligenroth Zwei Neunjährige haben in einer Kirche in Heiligenroth (Westerwaldkreis) mit Kerzen gespielt und dadurch einen Brand ausgelöst. Das Feuer brach am Samstag aus und beschädigte einen Altar, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

