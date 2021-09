Neun Verletzte bei Wohnungsbrand in Mainzer Hochhaus

Ein Feuerwehrfahrzeug fährt zu einem Einsatz. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Mainz Bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Mainz-Oberstadt sind am Donnerstagmorgen neun Menschen verletzt worden. Zur Brandursache sowie zum entstandenen Sachschaden konnte die Feuerwehr am Donnerstag noch keine weiteren Angaben machen.

Zur Löschung des Feuers waren etwa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.