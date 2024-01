Fastnacht Neun Motivwagen bei Mainzer Rosenmontagszug

In diesem Jahr ist das am 6. Februar, der närrische Lindwurm wird sich am 12. Februar durch Mainz schlängeln. Dann werden zum letzten Mal Motivwagen von dem in Mainz geradezu legendären Wagenbauer Dieter Wenger zu sehen sein. Er wird kurz vor Rosenmontag 84 Jahre alt und hat 1962 den ersten Motivwagen für den Mainzer Rosenmontagszug gebaut. Damals zeigte der zum Thema Milchpreise eine Kuh mit Bauern, die am Euter hängen, den Subventionen der EU.