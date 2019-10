Neumieter müssen überdurchschnittlich hohe Mieten zahlen

Wiesbaden Wer in Rheinland-Pfalz ab 2015 eine Wohnung neu angemietet hat, muss deutlich mehr zahlen als langjährige Mieter. Private Haushalte zahlten im Landesschnitt 6,80 Euro Nettokaltmiete pro Quadratmeter für eine Wohnung, berichtete das Statistische Bundesamt am Dienstag über die Ergebnisse der Mikrozensus-Zusatzerhebung zur Wohnsituation in Deutschland für das Jahr 2018. Die Miete für neu Zugezogene lag damit um etwa zehn Prozent über der durchschnittlichen Nettokaltmiete von 6,20 Euro.

