„Neujahrs-Million“ geht an Tipper aus dem Westerwald

Ein Lottoschein wird ausgefüllt. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild.

Koblenz Ein Tipper aus dem Westerwald kann sich über die erste Lotto-Million des neuen Jahres in Rheinland-Pfalz freuen. Der Teilnehmer am Glücksspiel hatte sein Los am 28. Dezember gekauft, wie Lotto Rheinland-Pfalz am Donnerstag mitteilte.

Da er sein Los ohne Kundenregistrierung erwarb, muss er sich nun bei dem Unternehmen melden. Zwei weitere Tipper aus dem Raum Koblenz und aus dem Kreis Cochem-Zell gewannen jeweils 100 000 Euro.