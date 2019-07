Neues Zentrum bündelt Frankreich-Aktivitäten der Uni Mainz

Das Eingangsschild der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität, aufgenommen auf dem Campus. Foto: Fredrik von Erichsen/Archivbild.

Mainz Auch wegen ihrer Geschichte pflegt die Mainzer Johannes Gutenberg-Universität seit vielen Jahren zahlreiche Kooperationen mit Hochschulen in Frankreich oder anderen französischsprachigen Ländern. Nun werden all diese Aktivitäten in einem neuen Zentrum gebündelt, auch um sie besser nach außen präsentieren zu können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Offiziell eröffnet werden soll das neue Zentrum für Frankreich- und Frankophoniestudien (ZFF) am (heutigen) Donnerstagabend. Mit dabei sein wird auch die Botschafterin Frankreichs in Deutschland, Anne-Marie Descôtes.

Die jahrelange Vorarbeit für das Zentrum hat Gregor Wedekind eng begleitet. Der Professor vom Institut für Kunstgeschichte und Musikwissenschaft sagte, es gebe zahlreiche bislang getrennt in einzelnen Fachbereichen laufende Kooperationen mit Einrichtungen in Frankreich, Kanada oder auch Afrika - etwa mit der Université de Bourgogne in Dijon oder der Uni Nantes. An der Universitätsbibliothek in Mainz existiere zudem seit 1991 die Spezialbibliothek zur Frankreichforschung. Diese enge Bande der Mainzer Universität rührt auch daher, dass die Hochschule nach dem Zweiten Weltkrieg 1946 durch die damalige französische Besatzungsbehörde wiedereröffnet wurde.