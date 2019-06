Neues Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt gestartet

Ein Frachtschiff verlässt die Schleusenkammer der Moselschleuse Lehmen. Foto: Thomas Frey/Archivbild.

Wittlich Es ist für 480 Kilometer Wasserstraße in drei Bundesländern zuständig: Das neue Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn ist am Donnerstag eingerichtet worden. Es soll die Arbeit der bisherigen drei Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter in Trier, Koblenz und Saarbrücken bündeln und Aufgabenschwerpunkte an den Standorten setzen, die erhalten bleiben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

An der Spitze des neuen Amtes Mosel-Saar-Lahn stehe Albert Schöpflin, der zuvor bereits das Amt in Saarbrücken sowie das in Trier geleitet habe, teilte die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt mit.

Das neue Amt zählt rund 800 Beschäftige. Alle Arbeitsplätze blieben an den Standorten erhalten, sagte eine Sprecherin. Das Amt ist für die jeweiligen Flüsse im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in einem Teil von Hessen zuständig. Einen Hauptsitz hat das neue Amt nicht.

Das Amt Mosel-Saar-Lahn ist bundesweit das vierte neu strukturierte Amt. „Starke Ämter, erweiterte Verantwortlichkeiten für größere Verkehrsräume - das sind die richtigen Schritte in die Zukunft“, sagte der Präsident der Generaldirektion, Hans-Heinrich Witte, am Donnerstag beim offiziellen Start in Wittlich.