Neues Theaterfestival in Rheinland-Pfalz startet im Frühjahr

Kaiserslautern Vier große rheinland-pfälzische Theater sollen ab dem Frühjahr 2020 im Rahmen eines neuen Festivals an einem Spielort zusammenkommen. Der Startschuss für die Theatertage sei im März am Pfalztheater in Kaiserslautern, teilte das Kulturministerium am Freitag mit.

Danach gebe es eine Rotation der Gastgeber. Beteiligt seien neben dem Pfalztheater noch die Theater Koblenz und Trier sowie das Staatstheater Mainz.

Während des Festivals könnten Zuschauer innerhalb weniger Tage komprimiert erleben, wie die einzelnen Häuser Stoffe inszenierten. Für die Theater selbst sei das Festival keine bedeutende Einnahmequelle, erklärte das Ministerium. Es sei vielmehr die Möglichkeit, sich einem Publikum zu zeigen, das ihre Arbeit wahrscheinlich noch nicht kenne. Das Land unterstützt den Angaben zufolge das Festival jährlich mit 80 000 Euro an Projektmitteln.