Theater Neues Stück der Nibelungen-Festspiele „zeitgemäß wie selten“

„Selten haben sich die Nibelungen für mich so zeitgemäß angefühlt“, sagte Intendant und Ufa-Chef Nico Hofmann am Dienstag bei der Vorstellung des Ensembles in Worms. Man wolle in einer „aufrichtigen Inszenierung“ das Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft reflektieren. „Es geht nicht um die schöne Hülle, einfach mal divers sein zu wollen.“