Schulbeginn im Saarland Neues Schuljahr mit mehr Schülern begonnen

Das neue Schuljahr im Saarland ist mit mehr Schülerinnen und Schülern als im Vorjahr gestartet. Deren Zahl stieg um gut 2.300 auf knapp 124.600, wie das Bildungsministerium in Saarbrücken mitteilte. Mit einem Plus von rund 1.100 Kindern sei die Zunahme an Grundschulen besonders hoch. An den Gemeinschaftsschulen sind gut 500 Schüler mehr angemeldet. Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) führte die Zunahme auch auf die Zuwanderung aus Kriegs- und Krisengebieten zurück.