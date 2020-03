Neues Portal für Fahrgemeinschaften im Westerwald gestartet

Dierdorf Tausende Berufspendler fahren Tag für Tag alleine im Auto durch den Westerwald - nun hat die Region ein neues Internetportal für die Bildung von Fahrgemeinschaften bekommen. So könnten die Zahl der Fahrzeuge, der Benzinverbrauch und der Verschleiß verringert werden, teilte die Initiative „Wir Westerwälder“ am Donnerstag in Dierdorf mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Zugleich helfe die Nutzung des „Pendlernetzes Westerwald“ im Internetportal www.wir-westerwalder.de in Zusammenarbeit mit dem ADAC Mittelrhein dem Klimaschutz. Angebote könnten hier kostenlos eingestellt und gesucht werden. Auch eine Handy-App gebe es hierfür.

Im Internet findet sich eine ganze Reihe derartiger Portale. Die rheinland-pfälzische Landesregierung urteilt, Fahrgemeinschaften sparten Geld und seien umweltfreundlich. „Gerade bei weiten Arbeitswegen schont man auch die Nerven, wenn man als Mitfahrer unterwegs ist, kann dösen oder lesen statt sich über den Verkehr aufregen zu müssen“, heißt es weiter in Mainz.